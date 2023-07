Salario minimo | Renzi | ' La legge non mi piace | bisogna alzare i salari al ceto medio'

Matteo Renzi conferma la sua contrarietà alla proposta di legge sul, depositata alla Camera dall'opposizione. Il leader di Italia Viva motiva così la sua posizione: "Per motivi politici, come abbiamo già spiegato più volte: noi non siamo alleati di ...La possibilità di una introduzione dellegale è ancora una volta al centro del dibattito nella sfera politica italiana. L'ultima novità in materia riguarda la nuova proposta di legge che le opposizioni hanno depositato alla ...Roma, 14 luglio 2023 "Perché non credo alper legge Perché io credo nella buona contrattazione collettiva e nel valore delle parti sociali e della qualità delle relazioni industriali in Italia. Allora, se parliamo chiaramente ...

Salario minimo, il no del centrodestra: un emendamento boccia la proposta di legge Corriere della Sera

"Nonostante le numerose audizioni svolte in commissioni, la maggior parte delle quali hanno espresso contrarietà a un salario minimo regolato per legge - si ...Il centrodestra ha depositato in commissione Lavoro alla Camera un emendamento soppressivo della proposta di legge sul salario minimo. A rischio aumenti di stipendio per circa 3 milioni di lavoratori ...