Salario minimo | Patuanelli | ' destra vuole istituzionalizzare schiavitù patriottica'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - "Il concetto di società dellauna. Sopprimono la proposta die il reddito di cittadinanza. Ma danno una fetta biscottata con la marmellata a chi non arriva a fine mese. Ah no, la marmellata non si può comprare con la social card". Così in un tweet Stefano, capogruppo M5S al Senato.

Lavoro, Calderone: 'Non credo alper legge' (Teleborsa) - 'Lo dico in modo assolutamente diretto e comprensibile: non credo alper legge'. È quanto ha affermato, senza giri di parole, la ministra del ...Carovita Lavoro sottopagato Buste paga indegne Ecco la risposta del Governo: un emendamento confezionato in fretta e furia per sopprimere la nostra proposta sullegale che darebbe a ...'Chi sopprime la possibilità di far uscire lavoratori e lavoratrici dallo sfruttamento e dalla povertà si qualifica da solo: stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di persone con unorario inferiore ai 9 euro'. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. 'Quanta arroganza ci vuole per rifiutarsi di prenderli in considerazione Dietro quelle retribuzioni da fame ci ...

Presentato un emendamento per cancellare la proposta di legge delle opposizioni. Pd: «È uno schiaffo in faccia a tre milioni di lavoratrici e lavoratori ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “La maggioranza usa mezzucci per impedire all’opposizione di presentare una proposta di legge unitaria sul salario minimo. Probabilmente la temono, molto più probabilmente ...