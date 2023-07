Salario minimo | Orfini Pd | ‘per la destra prima gli italiani vuol dire prima chi sfrutta lavoratori’

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Oggi il centroha depositato un emendamento soppressivo della proposta delle opposizioni sul. Significa che se quell’emendamento sarà approvato, e ovviamente il centroha i numeri per farlo, dinon si discuterà più”. Inizia così il post su Facebook di Matteo, deputato del Partito democratico. “Non hanno scritto di emendare la nostra proposta, di entrare nel merito, di confrontarsi – continua l’esponente dem – Hanno scelto di impedirlo. Parliamo di una proposta che incontra il consenso della larga parte del Paese, molto apprezzata anche tra i loro elettori. Ma nonostante tutto questo, hanno scelto di alzare un muro”.“Evidentemente quando in campagna elettorale dicevano ...

La necessità da tutti riconosciuta di definire uno strumento che permetta di incrementare gli stipendi vede oggi al centro della discussione politica e mediatica la proposta del. Una ...Lo dico in modo assolutamente diretto e comprensibile: non credo alper legge". È quanto ha affermato, senza giri di parole, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla presentazione del documento programmatico sulla sanità della Cisl. "..."Lo dico in modo assolutamente diretto e comprensibile: non credo alper legge". È quanto ha affermato, senza giri di parole, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla presentazione del documento programmatico sulla sanità della Cisl. "...

La maggioranza di centrodestra in commissione Lavoro alla Camera ha depositato un emendamento soppressivo alla legge sul salario minimo proposta ...Il centrodestra ha depositato in commissione Lavoro alla Camera un emendamento soppressivo della proposta di legge sul salario minimo. La notizia, battuta dalle agenzie, è stata confermata dalle ...