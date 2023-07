Salario minimo | no della maggioranza | Pd | «La destra è contro la dignità del lavoro»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il centroha depositato in commissionealla Camera un emendamento soppressivoproposta di legge sul. A rischio aumenti di stipendio per circa 3 milioni di lavoratori

"Lo dico in modo assolutamente diretto e comprensibile: non credo alper legge". È quanto ha affermato, senza giri di parole, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla presentazione del documento programmatico sulla sanità della Cisl. "..."10 min con Cesare Damiano: la maggioranza ferma la pdl in commissione Lavoro con un emendamento" realizzata da Giovanna Reanda . L'intervista è stata registrata venerdì 14 luglio 2023 alle 15:37.

Dalle opposizioni arrivano gli attacchi alla maggioranza, dopo che alla Camera il centrodestra ha presentato un emendamento soppressivo contro la ...La deputata pentastellata: “emendamento soppressivo è un atto meschino verso i lavoratori ...