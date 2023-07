Salario minimo | no del governo | depositato emendamento soppressivo | Proposta opposizione è un totem di propaganda

"10 minuti con Cesare Damiano: la maggioranza ferma la pdl in commissione Lavoro con un emendamento" realizzata da Giovanna Reanda . L'intervista è stata registrata venerdì 14 luglio 2023 alle ore 15:37.Il centrodestra - secondo quanto si apprende da fonti parlamentari - ha depositato in Commissione Lavoro alla Camera un emendamento soppressivo della proposta di legge sul. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle 12. Se l'emendamento passasse, la proposta di legge di tutta l'opposizione approderebbe comunque in Aula ma con il ..., la maggioranza stoppa la proposta delle opposizioni

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Non è bastato aumentare precarietà e povertà, ora la destra vuole cancellare con un emendamento la nostra proposta sul salario minimo, lasciando tre milioni di lavoratori ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Sul salario minimo purtroppo la destra fa la destra. Nessun confronto parlamentare sul merito, ma un bavaglio alle proposte delle opposizioni, che peraltro riguardano la v ...