Salario minimo | Marattin | ' emendamento Iv per soglia stabilita da esperti | non per legge'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Oggi come Italia Viva abbiamo presentato a mia prima firma unalla proposta didi Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione sul". Così Luigidi Iv. "In linea con le migliori pratiche internazionali, e con l'opinione di tantiespressa nel dibattito degli scorsi giorni, abbiamo proposto che il livello delorario non sia stabilito dallama da una commissione di(la stessa attualmente prevista dalla proposta, ma con altri compiti). Come avevamo sempre detto, noi stiamo sulle questioni di merito cercando di definirle al meglio".