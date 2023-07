Salario minimo | il governo si smarca dalla legge Pd-M5S | il centrosinistra si straccia le vesti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nel giro delle ultime ore il terreno del dibattito parlamentare suls’infiamma e diventa un campo di battaglia senza esclusione di colpi. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle 12 di oggi. E dal minuto dopo dai banchi dell’opposizione è partita una raffica di accuse e reazioni isteriche. Esternazioni sempre più accanite, che hanno alzato la temperatura di un confronto degenerato in scontro frontale trae minoranza di. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, la maggioranza ha depositato in commissione Lavoro alla Camera un emendamento soppressivo della proposta dipresentata da M5s, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra. E Schlein e Conte non si sono fatti sfuggire l’occasione di partire all’attacco lancia in resta con commenti ...

Leggi Anche Istat: 'Con ila 9 euro all'ora 3,6 milioni di dipendenti avrebbero un aumento annuo medio di 804 euro' La sindacalista ha aggiunto che i rider 'Sono tanti anche se è ...Il centrodestra deposita un emendamento soppressivo e archivia la proposta delle opposizioni, denunciandone l'impraticabilità. Con buone ragioni Sullo stesso argomento: Sull'opposizione ha scelto la via demagogica del M5s Tridico il fantasioso, presenta ila modo suo Il centrodestra ha fatto bene a depositare un emendamento soppressivo ..."Per le famiglie in difficoltà tra inflazione e rincari, governo e maggioranza propongono una social card da un euro al giorno per un anno, ma dicono no alla proposta dida 9 euro l'ora, che non sarà una panacea ma che offre comunque una risposta di buonsenso alla piaga del lavoro povero, precario e sottopagato. Avevamo chiesto un confronto nel merito, ...

Flash mob di Unione Popolare, con il portavoce nazionale di Potere al Popolo, Giuliano Granato, alla Rotonda Diaz di Napoli, per denunciare le condizioni di lavoro degli addetti del settore ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Ci stupiamo dello stupore delle opposizioni. La nostra posizione è sempre stata cristallina: no al salario minimo per legge. Nessuna novità o alcuna retromarcia. Fratelli ...