Salario minimo | il centrodestra deposita un emendamento soppressivo l L' ira di Conte e della Schlein

Da Ignazio a Leonardo Apache, la famiglia La Russa LA SCHEDA Chi è Alberto Di Rubba, il tesoriere della Lega LA DECISIONE Senato, ripristinati i vitalizi la scheda, la proposta ..., la proposta unitaria delle opposizioni (tranne IV) LA SCHEDA Chi è Alberto Di Rubba, il tesoriere della Lega L'ALBERO GENEALOGICO Da Ignazio a Leonardo Apache, la famiglia La Russa LA ...La maggioranza unita ha infatti presentato in commissione Lavoro della Camera un emendamento soppressivo dell'intera proposta di legge delle opposizioni sula 9 euro l'ora. Questo ...

In commissione alla Camera presentato un emendamento soppressivo. Conte: "Da Meloni un insulto gli italiani" ...Presentato un emendamento per cancellare la proposta di legge delle opposizioni. Pd: «È uno schiaffo in faccia a tre milioni di lavoratrici e lavoratori ...