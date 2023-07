Salario minimo | Fossi Pd | ' destra fa la destra | incuranti futuro 3 mln lavoratori'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Sulpurtroppo lafa la. Nessun confronto parlamentare sul merito, ma un bavaglio alle proposte delle opposizioni, che peraltro riguardano la vita ed ildi tre milioni di. Non siete solo incapaci siete soprattutto in malafede ed abbandonate a se stessi i cittadini deboli e le famiglie in difficoltà". Lo dichiara Emiliano, deputato Pd in commissione Lavoro.

Il centrodestra - secondo quanto si apprende da fonti parlamentari - ha depositato in Commissione Lavoro alla Camera un emendamento soppressivo della proposta di legge sul. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle 12. Se l'emendamento passasse, la proposta di legge di tutta l'opposizione approderebbe comunque in Aula ma con il ..., la maggioranza stoppa la proposta delle opposizioniSondaggi e inchieste, Mannheimer avverte Meloni: "Mina da disinnescare" Le osservazioni dell'ex sindaco di Firenze si spostano infine sul. 'Non abbiamo votato per motivi politici, come ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Non è bastato aumentare precarietà e povertà, ora la destra vuole cancellare con un emendamento la nostra proposta sul salario minimo, lasciando tre milioni di lavoratori ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Sul salario minimo purtroppo la destra fa la destra. Nessun confronto parlamentare sul merito, ma un bavaglio alle proposte delle opposizioni, che peraltro riguardano la v ...