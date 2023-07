Salario minimo | Carfagna | ' no ideologico lo spieghino a lavoratori sottopagati'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Per le famiglie in difficoltà tra inflazione e rincari, governo e maggioranza propongono una social card da un euro al giorno per un anno, ma dicono no alla proposta dida 9 euro l'ora, che non sarà una panacea ma che offre comunque una risposta di buonsenso alla piaga del lavoro povero, precario e sottopagato. Avevamo chiesto un confronto nel merito, per cercare possibili convergenze, e invece governo e maggioranza non accettano nemmeno di discuterne. Un no, senza avanzare proposte alternative. Lo vadano a spiegare agli oltre 3 milioni di, in particolare donne e giovani, soprattutto del Sud, che chiedono solo di essere pagati decorosamente”. Lo scrive su Facebook Mara, presidente di Azione.

La maggioranza di centrodestra entra a gamba tesa sulla proposta delle opposizioni (tranne Iv) di unfissato a 9 euro orari . Una misura che, ha da poco certificata l'Istat, renderebbe benefici a oltre 3 milioni di lavoratori poveri . Il centrodestra ha infatti depositato in ...Lavoro, Calderone: 'Non credo alper legge' (Teleborsa) - 'Lo dico in modo assolutamente diretto e comprensibile: non credo alper legge'. È quanto ha affermato, senza giri di parole, la ministra del ...Carovita Lavoro sottopagato Buste paga indegne Ecco la risposta del Governo: un emendamento confezionato in fretta e furia per sopprimere la nostra proposta sullegale che darebbe a ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Per le famiglie in difficoltà tra inflazione e rincari, governo e maggioranza propongono una social card da un euro al giorno per un anno, ma dicono no alla proposta di sa ...L'approfondimento dei Consulenti del 12 luglio 2023 richiama la recente direttiva UE sottolineando il fatto che la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né ...