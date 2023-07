Salario minimo | Bonelli | ' Vergogna | per la destra chi è povero deve rimanere povero'

Sondaggi e inchieste, Mannheimer avverte Meloni: "Mina da disinnescare" Le osservazioni dell'ex sindaco di Firenze si spostano infine sul. 'Non abbiamo votato per motivi politici, come ..."Carovita Lavoro sottopagato Buste paga indegne Ecco la risposta del governo: un emendamento confezionato in fretta e furia per sopprimere la nostra proposta sullegale che darebbe ...Un importante aiuto a comprendere la situazione viene dal documento "in Italia: elementi per una valutazione" del 13 luglio, elaborato dai Consulenti del lavoro. In teoria il documento è contrario, ma smonta le principali critiche. Si argomenta che i ...

La maggioranza di centrodestra in commissione Lavoro alla Camera ha depositato un emendamento soppressivo alla legge sul salario minimo proposta ...Salario minimo, emendamento del centrodestra contro la soglia a 9 euro. La maggioranza accusa: «Fanno propaganda estiva. Le opposizioni: «Schiaffo ai lavoratori» ...