Russia | la Duma approva la legge che vieta gli interventi per il cambio di sesso

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lahato in terza e ultima lettura la proposta dicheinglichirurgici per cambiare. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Secondo ...

Laha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta ingli interventi chirurgici per cambiare sesso. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Secondo ...Laha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta ingli interventi chirurgici per cambiare sesso: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Secondo il ...Laha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta ingli interventi chirurgici per cambiare sesso: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Secondo ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Mentre mercoledì l’esercito russo aveva annunciato di aver ricevuto dal gruppo Wagner ... Una questione che va sollevata alla Duma, nel governo”, ha detto Putin a Kolesnikov. “Non esiste una legge ...