Russia | cambio di sesso vietato | la Duma approva la legge

(Di venerdì 14 luglio 2023) Inla(Camera bassa) hato in terza e ultima lettura l’ampia proposta diche vieta ildi. Avrebbero votato a favore tutti i 386 deputati presenti in aula. Lo riporta l’agenzia di stampa statale Ria Novosti. La nuova norma è solo l’ultima iniziativa legislativa parte di un giro di vite contro i diritti Lgbtq+ voluto dal presidente Vladimir Putin. No aldichirurgico e legale Tutti i 386 deputati presenti allahanno votato a favore della proposta che vieta ildita in terza e ultima letturaPer entrare in vigore la proposta deve essere ancorata dal Senato e firmata dal presidente ...

La Duma ha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta in Russia gli interventi chirurgici per cambiare sesso. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa ... Il mese scorso, il deputato del partito di Putin "Russia Unita", Pyotr Tolstoy, aveva affermato che ...

