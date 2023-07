Russia approva legge che vieta interventi cambio sesso

(Di venerdì 14 luglio 2023) La Duma hato in terza e ultima lettura la proposta dicheinglichirurgici per cambiare: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Secondo ...

La Duma ha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta ingli interventi chirurgici per cambiare sesso: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

La Duma ha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta in Russia gli interventi chirurgici per cambiare sesso: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. (ANSA) ...Proibito anche il cambio all’anagrafe. E intanto l’Fsb arrestata un attivista trasgender con l’accusa di alto tradimento e di aver finanziato l’esercito ucraino ...