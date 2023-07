Rugby | Mondiali Under 20 | l’Italia si salva Battuto nettamente il Giappone e niente retrocessione

(Di venerdì 14 luglio 2023) Serviva una reazione e la reazione è arrivata proprio da chi più aveva deluso sin qui. Cioè dalla trequarti, che contro ilmette in mostra il meglio del suo repertorio e con Passarella, Casilio e Gesi scava il solco già nel primo tempo. Azzurri che vincono e, così, restano nell’elite delmondiale evitando la. Avvio da urlo per, che ha bisogno di soli 50 secondi per ricevere l’ovale dal calcio d’avvio, costruire un’azione da lontano, una serie di passaggi e poi palla a Dewi Passarella che schiaccia per il 5-0 iniziale. Risponde ilcon una lunga azione pericolosa, a pochi metri dalla linea di meta, ma non trovano lo spunto finale e sila difesa azzurra. Rischia ancorasulla seguente touche, ma ancora una volta ...

