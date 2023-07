Rugby | la Francia vince i Mondiali Under 20 | Irlanda travolta 50-14

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladelcontinua a dare spettacolo. A livello senior i transalpini sono tra le squadre migliori al mondo, arriva l’ennesima conferma a livello giovanile: trionfo ai20 in terra sudafricana. La compagine francese si è imposta per 50-14 in un match davvero senza storia sull’. 28? sono durati gli irlandesi (passati anche in vantaggio ad inizio gara), poi sono crollati sotto le mete transalpine. Terzo titolo consecutivo dopo quelli di 2018 e 2019 (ricordiamo che l’edizione 2020 non è stata disputata per Covid).50-14: 15 Mathis Ferté, 14 Leo Drouet, 13 Nicolas Depoortere, 12 Paul Costes, 11 Theo Attissogbe, 10 Hugo Reus, 9 Baptiste Jauneau, 8 Marko Gazzotti, 7 Oscar Jegou, 6 Lenni Nouchi (C), 5 ...