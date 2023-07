Rosanna Arquette | incidente d' auto per la star di Pulp Fiction

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 luglio 2023) Disavventuramobilistica pera Malibu mentre era alla guida della sua. Ladie New York Storiesè rimasta coinvolta in unstradale nella zona di Malibu, in California. L'attrice è finita all'interno del centro commerciale Point Dume Village all'aperto mentre era alla guida della propriamobile, come riferisce il dipartimento dello sceriffo locale. Momenti di panico tra i presenti ma fortunatamente non risultano feriti. Alla stampa ha parlato la vice sceriffo Juanita Navarro:"Sembrava che avesse perso il controllo del suo veicolo. Al momento dell'non sembrava che avesse ferite". In seguito ...