Roma | UFFICIALE il prestito di Kristensen dal Leeds | i dettagli

Rasmus Kristensen è ufficialmente un nuovo giocatore della. Il laterale arriva in prestito secco dal Leeds Rasmus Kristensen è ufficialmente un nuovo giocatore della. Il laterale arriva in prestito secco dal Leeds. Ecco il comunicato. COMUNICATO - L'ASè lieta di annunciare l'acquisto di Rasmus Kristensen dal Leeds United a titolo temporaneo ...... e che ha presentato nei giorni scorsi un'offerta all'esterno di proprietà della. FOTOGALLERY Foto Twitter @Alhilal_FC %s Foto rimanenti Calciomercato Milinkovic - Savic in Arabia:...Ora è: Rasmus Kristensen è un nuovo giocatore della. Il tezino danese, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Leeds arriva in prestito nella capitale. Il club giallorosso, con un ...

Roma, il Fair Play Finanziario è ok: il comunicato ufficiale Uefa Corriere dello Sport

La Roma mette a segno il quarto colpo del suo calciomercato estivo. L'ufficialità era nell'aria ed ora è arrivata: Rasmus Kristensen è ...Rasmus Kristensen è ufficialmente un giocatore della Roma. Il difensore danese arriva in giallorosso in prestito secco dal Leeds fino a giugno 2024 e vestirà la maglia numero 43. Oggi ha effettuato le ...