Roma | studio | micromobilità potrebbe coprire il 20% degli spostamenti

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) È quanto emerge da un’indagine condotta da Enea in collaborazione con le università 'Tre' e 'Tor Vergata' su un campione di 240mila autovetture, per un totale di 9 milioni dimonitorati Abici e monopattini elettriciromediamente fino al 20%effettuati con auto privata dal lunedì al venerdì, mentre l’uso del mezzo privato nell’ora di punta siridurre di un 10% utilizzando in alternativa metro o treno in combinazione con monopattini elettrici privati trasportabili a bordo. È quanto emerge da un’indagine condotta da Enea in collaborazione con le università ‘Tre’ e ‘Tor Vergata’ su un campione di 240mila autovetture, per un ...