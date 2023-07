Roma | siparietto social per Mancini dopo la partitella finita 6 - 0 | chi aveva in squadra

- Proseguono gli allenamenti dellaa Trigoria. La truppa giallorossa guidata da José Mourinho è in ritiro da quattro giorni. Intanto sui social Gianluca Mancini ha postato una storia ......la preparazione delladi Josè Mourinho in vista della prossima stagione. I giallorossi continuano a lavorare a Trigoria, dove tra allenamenti e fatica non manca qualche simpaticotra ...- Proseguono gli allenamenti delladi Josè Mourinho in vista della prossima stagione. In attesa di rinforzi dal mercato , i ... sorriso soprattutto per via di un divertente...

Roma, siparietto tra Dybala e Matic dopo l'allenamento: cosa è successo Corriere dello Sport

Presentato il prototipo che dal 2024 prenderà parte al campionato del mondo e all’IMSA WeatherTech Sportscar Championship ..."Siamo della stessa squadra, a contrario di Timmermans che è romanista", siparietto nel passaggio di microfono all'assemblea di Confagricoltura tra Tajani e Pichetto Fratin. Il riferimento è al vicepr ...