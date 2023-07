Roma | scoperto laboratorio per modificare armi giocattolo in vere | 3 arresti**

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura di Roma nei confronti di 3 uomini, gravemente indiziati dei reati di porto e detenzione di arma comune da sparo, ricettazione di arma di provenienza furtiva, detenzione di munizionamento. Durante le perquisizioni, eseguite nel corso delle fasi esecutive dell'ordinanza, presso l'abitazione di uno degli arrestati, ad Ardea, alle porte di Roma, i Carabinieri hannoun locale adibito a officina, munito di specifica attrezzatura tecnica per ricaricare le munizioni eledel tipo “soft air”, alterandole in modo tale da renderle in grado di sparare proiettili veri.

L'età avanza, cerco l'efficienza spendendo meno con Fabrizio Antonelli a, cilavoriamo da tre anni. La mia evoluzione non si ferma e anzi è ripartita dalle Olimpiadi di Tokyo". Come "Scoprendo ...... a Natalina Orlandi, ma non al resto della sua famiglia - come abbiamoieri - e non agli ... mio zio con tutta la famiglia quel giorno stava in vacanza lontanissimo dae mio padre quando è ...- I finanzieri dihannoe sequestrato circa mezzo milione di prodotti contraffatti. Dieci persone sono state denunciate per i reati di ricettazione, frode in commercio e introduzione nel territorio ...

**Roma: scoperto laboratorio per modificare armi giocattolo in vere ... Gazzetta di Modena

Beni mobili e immobili, nonché liquidità giacente sui conti correnti, per un valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in ...Incontro per Morata: la Roma fa sul serio per l'attaccante spagnolo per il quale ci sarà a breve un incontro che potrebbe essere decisivo ...