Roma | il Fair Play Finanziario è ok | il comunicato ufficiale Uefa

Le cessioni della, concretizzate da Tiago Pinto , hanno portato il club giallorosso a rispettare gli impegni presi con l' Uefa in termini diPlay Finanziario. Proprio il principale organo calcistico europeo ......la CFCB ha valutato i club sulla base del "vecchio" Regolamento sulle Licenze per Club e sul... AC Milan (ITA) , AS Monaco FC (FRA) , AS(ITA) , Beikta JK (TUR) , FC Internazionale Milano (...I tre club italiani hanno rispettato i paletti del FinancialPlay., Inter e Milan hanno centrato gli obiettivi finanziari previsti nei rispettivi accordi siglati con gli organi del calcio europeo che vigilano sul FinancialPlay. Lo ha reso ...

Buone notizie per Inter, Milan e Roma: superato il controllo del fair play finanziario Uefa La Gazzetta dello Sport

I tre club italiani hanno rispettato i paletti del Financial Fair Play.ROMA (ITALPRESS) - Roma, Inter e Milan hanno centrato gli obiettivi ...Arrivano novità dalla Uefa che fa tirare un sospiro di sollievo ai club italiani, Inter Milan e Roma. E' lo stesso organismo sportivo ... “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play ...