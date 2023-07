Roma | arriva lo ' spaventa - monnezza' vicino al cassonetto a Valle Aurelia | ' La soluzione di un cittadino esasperato'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Unopasseri mutato in '- rifiuti'. Questa è l'iconica iniziativa di qualchestanco delle condizioni in cui versa, meglio nota come 'dell'inferno'.

Oggi, però,lo ' spaventa - munnezza ' come protesta. Blitz al Quarticciolo, caccia ai pusher strada per strada Aurora Scusa, i manifesti tappezzano, il cantautore Extrasistoli dietro il ...La conferenza stampa si è svolta ieri, giovedì 13 luglio, alla Camera dei Deputati a. Nella ... E poi Poiil momento della grande festa, del Festival Act sull'acqua. "E' AronaCittàTeatro ...Caronte: le città più calde. Domenica 16 luglio sarà la prima di una serie di giornate ... per le quali il Ministero della Salute ha già previsto il bollino rosso:: 39 gradi;. Firenze: 39 ...

Roma: arriva lo “spaventa-monnezza” vicino al cassonetto, protesta ironica a Valle dell’Inferno Agenzia Nova

Il danese è sbarcato nella capitale dopo aver pagato un aereo di linea da solo, avvisando il club giallorosso poco prima della partenza Rasmus Kristensen sta per iniziare la sua avventura alla Roma… L ...Ormai il weekend di Formula E di Roma, dove si correranno due gare, è entrato nel vivo, ed i team sono a lavoro per contendersi la posizione in griglia più favorevole e punti pesanti in gara. (ANSA) ...