Roma | a Felicittà arriva Plastic Crime Scene Investigation

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 luglio 2023)– Quante sono le microplatische presenti nelle acque e sulle spiagge del litoraleno? A scoprilo ci prova il PCSI:, un progetto per il monitoraggio della quantità e della qualità delle microhe elaborato dalla dr.ssa Raffaella Bullo dell’Università Politecnica delle Marche e della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Non solohe però, anche cittadinanza! Perchè PCSI è un progetto scientifico con un valore aggiunto: punta infatti alla inclusione della società civile nel monitoraggio scientifico secondo l’approccio della Citizen Science, una metodologia in cui la cittadinanza coadiuva gli scienziati nelle loro ricerche in un percorso di partecipazione attiva. I dettagli del progetto? Per ...