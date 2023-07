ROH | Mark Briscoe salterà il main event di Death Before Dishonor causa infortunio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Clamoroso cambio di programma in vista del pay per view. Come annunciato da Tony Khan su Twitter,l’o adi unal ginocchio. Il 13 volte campione di coppia avrebbe dovuto sfidare Claudio Castagnoli neldella serata con in palio il ROH World Championship detenuto dallo svizzero. Mercoledì a Dynamite scopriremo il nuovo avversario di Castagnoli Tony Khan ha aggiunto nel sopracitato tweet che il nuovo avversario di Claudio Castagnoli in vista diverrà svelato in occasione del prossimo episodio di Dynamite. Ricordiamo che Castagnoli sarà impiegato ...

ROH: Mark Briscoe salterà Death Before Dishonor Tuttowrestling

