Rivoluzione Juventus | partenze | esclusioni e arrivi illustri in casa bianconera

(Di venerdì 14 luglio 2023)totale partita ormai da settimane in, sia nel calciomercato sia sul piano dirigenziale. Numerosi infatti sono stati i cambiamenti operati nel club piemontese. In attesa di conoscere il futuro sportivo, che potrebbe portare all’esclusione per una o più stagioni dall’Europa, per le conseguenze dei processi inerenti alle plusvalenze fittizie e alla manovra stipendi in tempo di Covid, vediamo come i bianconeri si stanno riorganizzando. Una delle notizie più clamorose riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo. A Torino, dopo un lungo braccio di ferro con De Laurentiis, è arrivato come nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, tra i principali artefici dello scudetto del Napoli. Il nuovo direttore sportivo, insieme al resto della dirigenza e a Max Allegri, ha già operato le prime drastiche scelte. ...