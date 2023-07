Ritiro Napoli a Dimaro | spunta una splendida notizia per i tifosi azzurri

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’ampliamento dell’impianto di Carciato apermette a un maggior numero di spettatori di assistere agli allenamenti del. L’attesissimoestivo delFolgarida è ormai alle porte e idel club partenopeo avranno una bella sorpresa. Lo stadio comunale di Carciato, che ospiterà gli allenamenti, ha visto un significativo ampliamento delle curve, consentendo di aumentare la capienza e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente per i sostenitori. Come riportato dalla redazione di Tuttosport, le tribune allestite sulle curve dello stadio permetteranno di accogliere un maggior numero di spettatori durante le sessioni di allenamento. In particolare, sono state installate due nuove tribune: la tribuna Meledrio con 726 posti a ...

La situazione portiere in casa nerazzurra è complessa: la Dea aspetta Carnesecchi in, Gollini è ale la dirigenza bergamasca sarebbe al lavoro per cedere Musso, mentre sullo sfondo ...Ilesordirà il 20 luglio 2023 neldi Dimaro - Folgarida: affronterà l'Anaune Val di Non. Il calendario delle amichevoli di tutte le squadre di Serie A ATALANTA Domenica 16 luglio Ore 17.. Ieri la seconda giornata di test a Castel Volturno per ildi Garcia: il nuovo allenatore e il neo direttore sportivo Mauro Meluso stanno prendendo ...la lista dei convocati per il...

Verso Dimaro, tutto pronto per il ritiro del Napoli: ecco quando arriverà la squadra CalcioNapoli1926.it

Con loro ci sarà anche un gruppo di ragazzi della Primavera e qualche collega rientrato dal prestito tipo Folorunsho e Contini ...L'impianto di Carciato è stato ulteriormente ampliato, permettendo a sempre più spettatori di assistere agli allenamenti.