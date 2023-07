Ripristino della Natura fa rima con Bergamo | Zenoni | “Quel 20% è quanto abbiamo fatto in questi anni”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 luglio 2023). La legge sulfacon. Basta leggerne i principi e comprenderne i valori per capire che, allo stato dei fatti, il capoluogo lombardo e il testo che ha trovato il favore del Parlamento Europeo, non senza difficoltà, parlano la stessa lingua. L’attuale amministrazione Gori, infatti, da quasi due mandati a questa parte, ha dato una significativa svolta rispetto alla valenza e alla messa a terra di politiche green. La marca e la mission si vedono infatti nelle più svariate azioni mosse per mano degli uomini e delle donne di Palazzo Frizzoni, scelte che peraltro si ripercuotono in tutti i settori di competenza, tanto da spaziare dalle materie più attinenti, come l’urbanistica, fino all’incidenza delre sul tema ...