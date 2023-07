Riparte ' Lidl 2 your career' | percorso biennale per assistant store manager

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma,14 lug. (Adnkronos/Labitalia) -Italia continua a investire sui giovani talenti e, a un anno dal lancio della prima edizione, avvia un nuovo ciclo di selezioni per ildi formazione duale '', in collaborazione con Ahk Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica. Visto l'ottimo riscontro ottenuto dalla scorsa edizione, il progetto è stato riconfermato presso l'Its Academy Machina Lonati di Brescia ed esteso anche a Its Eccellenza Agroalimentare Toscana di Firenze e Fondazione Its Servizi alle Imprese di Roma, permettendo così una copertura territoriale più ampia. Ciascun istituto avvierà una classe di 30 studenti, permettendo complessivamente a 90 ragazzi e ragazze - il triplo rispetto alla precedente edizione - di intraprendere il...