(Di venerdì 14 luglio 2023) Nella scia dell’ammutinamento Wagner, non si placano le tensioni ai vertici dello Stato russo e dei suoi apparati di sicurezza. Ieri, il paese è stato scosso dal caso delfirst appeared on il manifesto.

In sua difesa, Meta ha affermato di aver"migliaia" di termini di ricerca e hashtag ... ha concluso la procuratrice. leggi anche Meta Threads, cos'è il nuovo social che sfida Twitter ......PER CRITICHE A VERTICI MILITARI" Ivan Popov accusa i vertici militari di Mosca di averlodal suo incarico per aver denunciato la difficile situazione al fronte. Le critiche delPopov,......PER CRITICHE A VERTICI MILITARI" Ivan Popov accusa i vertici militari di Mosca di averlodal suo incarico per aver denunciato la difficile situazione al fronte. Le critiche delPopov,...

Rimosso il generale Popov: critico con Shoigu Il Manifesto

Jens Stoltenberg, il norvergese confermato per un altro anno alla guida della Nato, non esita a chiamarlo «un summit storico». La storia si è fatta a Vilnius, su questo ...Sei contro la linea politica del Cremlino Allora sei «silurato». L'alto generale russo Ivan Popov, al comando delle forze nell'Ucraina meridionale, afferma di essere stato improvvisamente allontanato ...