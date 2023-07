Riforma Giustizia | Anm | “Da separazione carriere pericolo per la democrazia”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Santalucia: "Ne seguirebbe la discrezionalità dell'azione penale che finirebbe sotto il controllo della politica" “Ladelleè unache apre ad altre, all’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale che per noi, per parole della Corte costituzionale, è un presidio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Dalladelledovrebbe seguire la discrezionalità dell’azione penale. Ma un pubblico ministero separato, fuori da quei meccanismi di compensazione e di controllo che Costituzione ha previsto, lo lasceremo da solo? Si controllerà da solo o ci sarà qualcun altro che ambirà al controllo sull’azione penale, e non potrà essere che il potere politico”. Così a Radio anch’io il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. ...

Colloquio Mattarella-Meloni su riforma della giustizia. Scontro tra Nordio e Mantovano Sky Tg24

