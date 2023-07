Rifiutata l’offerta del Napoli | De Laurentiis irritato | sfuma l’acquisto

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilcontinua a lavorare sul calciomercato per regalare nuovi tasselli a Rudi Garcia, ma è appena saltato un affare. Con l’arrivo a Dimaro-Folgarida nelle scorse ore, può cominciare ufficialmente la stagione degli azzurri. La società è al lavoro ormai da tempo per trovare un nuovo difensore centrale, che possa prendere il posto del partente Kim Min-Jae. Il coreano pare sia destinato al Bayern Monaco, che però a circa 24 ore dalla scadenza, non ha ancora provveduto a pagare la clausola rescissoria. Niente, Itakura rinnova con il Borussia Monchengladbach Gli scout delstanno comunque monitorando tantissimi profili per l’eventuale sostituto, ma uno di questi può essere depennato dalla lista dei calciatori seguiti. Infatti, stando a quanto riferito su Twitter dal giornalista di Sky Germania, Florian Plettenberg, Ko ...

... al massimo, formulare un'congrua ai bavaresi per poter ...rateizzare il pagamento - stile di operazione già adottato per'... Dopo una prima propostada 30 milioni di euro, da Viale ...Al Napoli è già stataun'da 35. Il club di De Laurentiis non intende spendere tutta la clausola che incasserà dal Bayern per Kim per'acquisto di un solo giocatore. Per Ugolini non ......di nesso causale tra la disabilità del giovane Mazzarino e'... Questa nostraè stata sgarbatamentee, anzi, la ...