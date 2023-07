Rifiutata l’Arabia Saudita | vuole prolungare il contratto e restare a Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 14 luglio 2023) Notizia a sorpresa: il giocatore delrifiutaprovare fino all’ultimo aha iniziato a bussare anche alle porte del. Dopo aver portato in Medio Oriente grandi campioni come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ngolo Kanté, Roberto Firmino, l’ex azzurro Kalidou Koulibaly e tanti altri, i club sauditi stanno cercando di strappare anche alcuni calciatori partenopei. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un forte interessamento da parte dell’Al Hilal per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza nel 2024 e il rinnovo delsembra difficile: l’ex Empoli dovrebbe ridursi l’ingaggio di 4,8 milioni per ...