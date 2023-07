Ricovero Wanda Nara | shock dall’Argentina | “ha la leucemia”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una pessima notizia nella serata italiana raggiunge tutti i fan e i follower di. Ilodierno, alla quale la showgirl argentina si è sottoposta per “forti dolori addominali”, avrebbe mostrato qualcosa di più grave.arriva una newsavrebbe la. A riportare la notizia è stato il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a “Radio Mitre”. “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto – ha spiegato Lanata – Ci sono stati contatti di persone vicine acon Fundaleu, un centro specializzato nella cura della“. Sul profilo Instagram “Gossipeame” si legge: “mi dicono che ...

Proprio quando la sua storia d'amore con l'ex Inter torna a essere tutta rose e fiori, ecco spuntare la malattia che ha reso necessario ilin ospedale. Ma come sta adessoNara, ...Proprio quando la sua storia d'amore con l'ex Inter torna a essere tutta rose e fiori, ecco spuntare la malattia che ha reso necessario ilin ospedale. Ma come sta adessoNara, ...

Wanda Nara «ha la leucemia». I media argentini: ricoverata a Buenos Aires, annullato viaggio in Europa ilmattino.it

Wanda Nara ricoverata in ospedale per "dolori addominali": dall'Argentina la notizia shock, avrebbe la leucemia ...Wanda Nara avrebbe la leucemia: ricoverata in ospedale lo scorso mercoledì notte, ecco come sta la moglie di Mauro Icardi.