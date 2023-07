Ricerca | Guerrieri Ispra | “Presentata prima carta del Quaternario realizzata in Italia”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “è lavolta che insi realizza ladel, lo abbiamo fatto mettendo assieme tutti i dati geologici e non solo disponibili sugli ultimi 2 milioni e mezzo di anni”. Così Lucadi, coordinatore del progetto Pnrr, a margine dell’inaugurazione del XXI Congresso di Inqua avvenuta questa mattina nell’Aula Magna dell’Università Sapienza di Roma. “è una finestra temporale molto breve rispetto alla storia della Terra, ma è periodo di tempo utile per comprendere i processi geologici attivi oggi: quelli legati alle trasformazioni geomorfologiche del territorio e quelli legati alla geodinamica endogena. Mettendo assieme questi dati abbiamo una base per poter produrre scenari evolutivi che prevedano i cambiamenti dei prossimi ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "È la prima volta che in Italia si realizza la carta del Quaternario, lo abbiamo fatto mettendo assieme tutti i dati geologici e non solo disponibili sugli ultimi 2 milioni ...