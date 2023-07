Riccione | finsero malore per farsi dare un ' passaggio' in ambulanza | denunciati 2 tiktoker

... un 20enne e un 19enne, che nei giorni scorsi avevano finto un malore per farsi dare un passaggio dall'ambulanza da Rimini a, filmando tutto in un video che era diventato virale . I due sono ...... un 20enne e un 19enne, che nei giorni scorsi avevano finto un malore per farsi dare un passaggio dall'ambulanza da Rimini a, filmando tutto in un video che era diventato virale. I due sono ...... un 20enne e un 19enne, che nei giorni scorsi avevano finto un malore per farsi dare un passaggio dall'ambulanza da Rimini a, filmando tutto in un video che era diventato virale. I due sono ...

Riccione, finsero malore per 'passaggio' in ambulanza: denunciati 2 ... Adnkronos

Interruzione di pubblico servizio e procurato allarme sono i reati per i quali sono stati denunciati in stato di libertà i due giovani tiktoker, ...Interruzione di pubblico servizio e procurato allarme sono i reati per i quali sono stati denunciati in stato di libertà i due giovani tiktoker, un 20enne e un 19enne, che nei giorni scorsi avevano ...