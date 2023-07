Riccardo Cucchi | Il Napoli è Pronto | ha un vantaggio sulle altre”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 luglio 2023), giornalista sportivo, discute le recenti novità dele le sue previsioni per la prossima stagione. NOTIZIE CALCIO, noto giornalista sportivo, ha recentemente condiviso le sue riflessioni suldurante un’intervista con Radio Punto Nuovo. Secondo, ilha già introdotto molte novità quest’anno, tra cui un cambio di allenatore e direttore sportivo, che potrebbero dare alla squadra unrispetto alle. “Non vedo undimesso, ma che vuole essere competitivo per un altro Scudetto“, ha dichiarato. Ha elogiato l’allenatore Rudi Garcia per il suo amore per il calcio giocato e offensivo, e ...