Riapre la Feltrinelli in piazza dei Martiri a Napoli | ore di fila per la festa del libro dopo il rogo della Venere

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nelle stesse ore in cuisi infiammava di Cultura un balordo bruciava ladegli Stracci, installazione di Pistoletto in pubblica. Non unaqualsiasi, maMunicipio. Praticamente davanti al balcone del sindaco. Luogo presidiato 24h dalla Polizia. Complimenti al Prefetto Palomba. E come se davanti a Palazzo Marino, di fronte al Teatro La Scala, qualcuno accendesse une nessuno se ne accorge. Uno schiaffo alle istituzioni. Proprio mentre riaprono 1200 metri quadrati spalmati di libri, 42mila titoli esposti, condi ore per partecipare alladel. Mentre il Teatro San Carlo, il più antico al mondo, celebrava una chiusura di stagione strepitosa con La Patetica di ?ajkovskij e vola al ...

Festa a Napoli:ladi piazza dei Martiri La libreria partenopea per antonomasia che, in oltre 20 anni, ha visto passare tra i suoi scaffali personalità della letteratura nazionale ...Il megastoreChiaia, che in oltre vent'anni ha visto passare tra i suoi scaffali personalità della ... La nuova libreria di piazza dei Martiri, dopo gli interventi di restyling, e ...Una serata di festeggiamenti per la riapertura della rinnovata Libreriapiazza dei Martiri a Napoli. Insieme a Erri De Luca, Viola Ardone, Maurizio De Giovanni, Valeria Parrella, Titti Marrone, Rachele Furfaro, Wanda Marasco e tanti altri ospiti e amici. I ...

Napoli, riapre la Feltrinelli ilmattino.it

La Feltrinelli in piazza dei Martiri, a Napoli dopo 22 anni riapre con una grande festa per inaugurare una libreria del tutto nuova, proiettata verso il ...La Feltrinelli in Piazza dei Martiri riapre con una grande, presenziata dai più importanti scrittori ed editori del momento ...