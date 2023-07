Repubblica sdogana il body shaming contro quelli di destra | fanno paura ai bambini | sono brutti e spettinati…

(Di venerdì 14 luglio 2023), con un articolo uscito lunedì a firma di Natalia Aspesi,il. Purché diretto, ovviamente,di. Ma non parliamo di insulti veri e propri, di frasi tranchant tipo quella di Facci (orribile) sulla ragazza “fatta da La Russa”. Qui siamo dinanzi allo scritto di una signora agée che ti prende per i fondelli col sorriso dell’ironia. Ma con sottile cattiveria. Il risultato però è lo stesso: ai difetti politici degli avversari si devono sommare“fisici” (presunti) per meglio esporre al ludibrio generale il nemico. Dunque Aspesi, forse per farsi perdonare di avere scritto giorni fa che la Meloni non era poi tanto male visto che i sondaggi continuavano a premiarla, comincia intanto nel suo articolo in ...

Il fascismo, con i suoi simboli, la sua storia e le sue persone, non si, come alcuni stanno, più o meno marcatamente, facendo, ma si contrasta, perché l'Italia è unaantifascista ...Il fascismo, con i suoi simboli, la sua storia e le sue persone, non si, come alcuni stanno, più o meno marcatamente, facendo, ma si contrasta, perché l'Italia è unaantifascista ...... non si, come alcuni, anche culturalmente, stanno, più o meno marcatamente, facendo. Il fascismo si contrasta, perché, come ha scritto qualcuno, l'Italia è unaantifascista (per ...