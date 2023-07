(Di venerdì 14 luglio 2023) Ipotizzare un ruolo di Silviodietro glididel 1993 "è" per Matteo, il leader di Iv lo ribadisce nella sua enews. "Qualcuno crede chevolesse far ...

Continua: "Ma perché la procura di Firenze così solerte nei processi ad alta visibilità mediatica non ha mosso un dito per ripristinare la legalità all'ex hotel Astor Sparisce una bambina di ...Per Bateson, al quale si deve il concetto di "doppio", è l'anticamera della psicosi. Il ...di figure e temi che appartengono ad una sinistra pre - renziana che ovviamente identifica inuna ...... allora guidato " febbraio 2018 " da Matteo. Insieme vengono elencati alcuni consiglieri ... e invece mi ritrovo vittima di attacchi diffamatori gravi, basati su teorie che non hanno alcun...

Renzi: il legame Berlusconi-attentati di mafia è tesi folle Agenzia askanews

E' vero che esiste l'obbligo dell'azione penale, aggiunge, ma "c'è qualcuno che può spiegarmi perché la procura di Firenze diretta da Luca Turco non ha mosso ...La segretaria di un partito che non l’ha votata tra vento di rinnovamento e recupero conservatore di figure e temi della vecchia “sinistra sinistra” ...