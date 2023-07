Commenta per primo Tijjani, in attesa del Milan , continua ad allenarsi con la maglia dell' AZ Alkmaar: il ... complice anche la volontà del calciatore, cheper i rossoneri, ai quali ...Tijjaniaspetta solamente il Milan . Il centrocampista dell'AZ Alkmaarinfatti per il trasferimento in rossonero, ma per il momento l'intesa definitiva non c'è ancora, anche se è sempre più ......il 17 luglio al ritiro dei Blues eper tornare a Milano, da dove é in partenza Oristanio destinazione Cagliari. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan si avvicina a: ...

Reijnders spinge per il Milan e segna con l'AZ: il punto sulla trattativa Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.La Gazzetta dello Sport fa un focus sulla trattativa del Milan per il giocatore. Stefano Pioli vuole il suo arrivo entro una settimana massimo. Il motivo Continua concitato il calciomercato del Milan ...