Reddito di cittadinanza 2023 | ecco per chi sarà l’ultimo pagamento a Luglio Chiarimenti Inps

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 14 luglio 2023)è il mese deldeldi, almeno per alcune categorie. Stessa cosa vale per la pensione di. L’erogazione, che solitamente avviene verso metà mese,interrotta per gli occupabili, come era stato stabilito dalla Manovra di bilancio, che ha ridotto le mensilità a sette per queste categorie. Con il messaggio 2632 del 12, l’ha precisato che asi esaurisce il sussidio per una determinata platea di beneficiari. Questi da agosto non riceveranno più soldi sulla carta Rdc. Invece altre categorie di beneficiari continueranno a ricevere l’RDC fino al 31 ...