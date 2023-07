Recensione Nothing Phone 2 | diverso ma forse troppo audace

In prova la seconda generazione dello smartphone di, ora più potente e con un'aggiornata interfaccia Led al ...Questo èPhone (2) e lo scopriamo nella nostracompleta. PRO Qualcosa di diverso Ottima qualità costruttiva Buon display Fotocamere migliorate CONTRO Poche novità software di ...Questo sarà un anno difficile per, l'azienda co - fondata da Carl Pei e David Sanmartin Garcia. Anzi, no: non necessariamente difficile però complicato, importante. Più importante dello scorso. Da un lato è l'anno della ...

GeForce RTX 4070 è basata su architettura Ada Lovelace e offre prestazioni in linea con quelle della RTX 3080 della scorsa generazione, ma in più offre il DLSS 3. MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC è una v ...Oggi su Amazon abbiamo trovato un altro prezzo folle che riguarda OnePlus 9 Pro 5G, che supera normalmente i 600€ (e li vale tutti). Questa mattina, non sappiamo per quanto, costa solo 442€!