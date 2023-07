(Di venerdì 14 luglio 2023) È statol'uomo che si vedeva schiaffeggiare violentemente unain ungirato a via Orazio, nel quartiere Posillipo a, che nei giorni scorsi ha trovato rapida ...

Nel video si vede un uomo che insulta e schiaffeggia violentemente una, quasi stordendola; lei quindi entra in un'auto dal lato passeggeri e lui dal lato guida. Un gruppo di giovani ...

Ragazza presa a schiaffi per strada a Napoli, identificato l'aggressore del video: chi è leggo.it

È stato identificato l'uomo che si vedeva schiaffeggiare violentemente una ragazza in un video girato a via Orazio, nel quartiere Posillipo a Napoli, che nei giorni scorsi ha ...La sua brutale aggressione era stata filmata da alcuni passanti e le immagini erano diventate virali. A trovare il violento, un 36enne, sono stati i carabinieri di Casoria ...