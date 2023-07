Quella palpata da dieci secondi

Leggi su butac

(Di venerdì 14 luglio 2023) Oggi parliamo di un fatto di cronaca diventato velocemente virale a causa dell’interpretazione – in parte errata – che ne è stata fatta da alcuni. Come avrete capito dal titolo sto facendo riferimento alla sentenza di assoluzione nei confronti di un operatore scolastico che aveva toccato i glutei di una studentessa. Un contatto social mi ha taggato sotto a un suo post dove parlava della vicenda, poiché un avvocato era arrivato spiegando cose che lei non era sicura fossero corrette. Io e l’avvocato abbiamo discusso (in maniera civile, per una volta) della materia, su fronti divisi ma che comunque spiegavano la stessa cosa. Ovvero che in Italia la giurisprudenza non si fa “sui precedenti”, e che quindi i mille milioni di post virali che parlano di quanti sianosono un esercizio di stile: non è che a causa di questa sentenza ora io posso ...