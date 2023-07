Quei pacifisti passivo-aggressivi convinti che sia giusto aiutare l’aggredito | ma non troppo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Come sanno bene i paesi baltici che hanno ospitato l’ultimo vertice Nato, non siamo noi che ci stiamo sacrificando per gli ucraini, con gli aiuti militari o sostenendo il prezzo dei rincari energetici; sono loro che si stanno sacrificando per noi. Sono loro che nel difendere se stessi difendono anche i nostri confini, a un prezzo ben più alto delle bollette. Questa elementare verità è stata ricordata di recente dal presidente della Lettonia (e da Nicholas Kristof sul New York Times), ma in Italia, per varie ragioni, tutte ignobili, fa una particolare fatica ad affermarsi. Il guaio è che da noi non ci sono solo i famigerati Putinversteher, neologismo nato in Germania per indicare gli opinionisti più comprensivi nei confronti dell’autocrate russo (letteralmente: «capitori di Putin»). O quanto meno, all’interno di quest’ampia e finblanda definizione, a onta delle ...