Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 14 luglio 2023

(Di venerdì 14 luglio 2023) Questa sera, venerdì 14, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con la storia di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno, a Firenze. Si cerca ancora di capire chi possa averla rapita dall’ex hotel Astor e per quale motivo. Intanto, i genitori della piccola affermano di essere accusati per confondere le acque. Al centro della puntata anche la vicenda di Emanuela Orlandi, la ragazza di Città del Vaticano, scomparsa ...

Venerdì 14 luglio, alle ore 21.25, su Retequattro, appuntamento con "Quarto Grado - Le storie". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.