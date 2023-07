(Di venerdì 14 luglio 2023) Jannikè stato sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Il fuoriclasse serbo si è imposto in tre set contro il tennista italiano, il quale non ha sfigurato sull’erba britannica e ha anche avuto delle chance per prolungare l’incontro (ad esempio sul 5-4 e 40-15 nel terzo set). L’altoatesino esce a testa alta dal terzo Slam della stagione, migliorando il risultato della passata stagione, quando venne battuto sempre da Djokovic ai quarti (ma in quell’occasione si era involato sul 2-0). Grazie a questo risultato Jannikha fatto un importante balzo in avanti nella ATP, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’anno in corso. L’azzurro è volato a quota 3.175 punti e ha superato il danese Holger Rune (3.025) e il russo Andrey Rublev (2.965). Il 21enne si è ...

...il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti per cercare di capire di... In termini di procedura per l'attribuzione delle nuoveeconomiche e dei passaggi verticali Ata, ......il più possibile il contesto in cui avvengono le riprese e di ritrarre le parti in causa da...sociale di cui l'autore fa parte " oppure no Schierarsi semplicemente per una delle due, ...volte crediamo o fingiamo di perdonare, ma semplicemente passiamo oltre, senza affrontare davvero il problema La prevaricazione e il rimanere fermi sulle propriepregiudicano del ...

Quante posizioni guadagna Sinner nel ranking ATP Race Irrompe in top5! E il pari merito con Tsitsipas… OA Sport

L’ex conduttore di Fox News, noto per le posizioni conservatrici, e il suo socio Neil Patel, editore di The Daily Caller, sono in cerca di finanziamenti ...Il produttore e regista della serie 'Questo mondo non mi renderà cattivo' in un'intervista a La Ragione ...