Quanta pipì c’è nelle nostre piscine e cosa comporta?

(Di venerdì 14 luglio 2023) I più attenti all’igiene rabbrividiranno all’idea, ma sono effettivamente molte le persone che fannoin piscina. A constatarlo, un recente studio. Gli scienziati sono riusciti a confermare l’intera portata di questo “reato” utilizzando un test sviluppato per stimare la quantità di urina aggiunta a un grande volume d’acqua. Il test funziona misurando la concentrazione di acesulfame potassio (ACE), un dolcificante artificiale comune presente negli alimenti trasformati e che viene eliminato inalterato dal corpo. Dopo aver monitorato i livelli del dolcificante in duepubbliche in Canada per un periodo di tre settimane, è stato calcolato che i nuotatori hanno rilasciato 75 litri di urina in una grande piscina (circa 830.000 litri, un terzo delle dimensioni di una piscina olimpionica). Quantità sufficiente a riempire un bidone della spazzatura ...