Quando Lukaku disse | 'Mai alla Juve! Col rinnovo del contratto sarei rimasto all'Inter'

Cosa sarà delle dichiarazioni didi fine 2021,l'attaccante affermava di non poter mai andare al Milan o alla Juve , è materia da affrontare nel caso in cui questo asse diventi rovente..... mentre l'Inter è bloccata fino anon venderà Onana. Il Chelsea vuole entro lunedì definire la situazione, giorno in cuidopo aver beneficiato di 5 giorni di vacanza extra, è atteso a ...... ha continuato la giornalista, sempre a proposito di. ' La Juventus non è la piazza che lo ... Mentre l'Inter è bloccata fino anon venderà Onana . La situazione potrebbe cambiare anche ...

Quando Lukaku disse: 'Mai alla Juve! Col rinnovo del contratto sarei ... Calciomercato.com

Clamoroso inserimento della Juventus su Romelu Lukaku. In attesa di capire se la trattativa entrerà nel vivo, vi riportiamo alla memoria l'intervista realizzata da Sky con il belga alla fine del 2021, ...Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter potrebbe sfumare improvvisamente: la Juventus insidia i nerazzurri, infastiditi dal comportamento del calciatore ...